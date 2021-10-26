聯發科(2454)今日舉辦法說會，公布第三季財報，單季每股大賺17.92元，續創歷史新高，目前累計前三季每股已賺進51.57元，全年賺逾6個股本應是勝券在握，此外，聯發科第三季毛利率也進一步成長到46.7%。

聯發科第三季合併營收為1310.74億元，季增加4.3%，較去年同期增加34.7%，主要是因為因各主要產品線營收皆受惠規格提升或銷量增加而成長；單季合併營業利益為292.87億元，季增加1.6%，較去年同期增加100.2%，單季淨利為283.61億元，每股盈餘為17.92元，續創歷史新高。

聯發科目前累計前三季每股已經賺51.57元，換言之，若沒意外，聯發科今年幾乎確定全年可以大賺逾6個股本。

聯發科第三季營業毛利為612.16億元，較前季增加5.5%，較去年同期增加42.3%，單季毛利率為46.7%，較前季增加0.5個百分點，較去年同期增加2.5個百分點，本季毛利率較前季及去年同期增加，主要因較佳的產品組合。

聯發科第三季營業利益292.87億元，季增加1.6%，較去年同期增加100.2%。單季營業利益率為22.3%，低於第二季的22.9%，但高於去年同期的15.0%。