聯發科(2454)今日舉辦法說會，公布第三季財報，單季每股大賺17.92元，續創歷史新高，目前累計前三季每股已賺進51.57元，全年賺逾6個股本應是勝券在握，此外，聯發科第三季毛利率也進一步成長到46.7%。
聯發科第三季合併營收為1310.74億元，季增加4.3%，較去年同期增加34.7%，主要是因為因各主要產品線營收皆受惠規格提升或銷量增加而成長；單季合併營業利益為292.87億元，季增加1.6%，較去年同期增加100.2%，單季淨利為283.61億元，每股盈餘為17.92元，續創歷史新高。
聯發科目前累計前三季每股已經賺51.57元，換言之，若沒意外，聯發科今年幾乎確定全年可以大賺逾6個股本。
聯發科第三季營業毛利為612.16億元，較前季增加5.5%，較去年同期增加42.3%，單季毛利率為46.7%，較前季增加0.5個百分點，較去年同期增加2.5個百分點，本季毛利率較前季及去年同期增加，主要因較佳的產品組合。
聯發科第三季營業利益292.87億元，季增加1.6%，較去年同期增加100.2%。單季營業利益率為22.3%，低於第二季的22.9%，但高於去年同期的15.0%。
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