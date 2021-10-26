受到企業強勁財報的支撐，韓股連兩個交易日收漲。韓元兌美元上升。

周二南韓KOSPI指數收漲28.54點或0.94%，為3049.08點。交易量為溫和的5.47億股，價值9.2兆韓元(約79億美元)。

外資買超1060億韓元，散戶賣超4400億韓元，機構投資人買超3250億韓元。

股市追蹤了華爾街隔夜的大漲，美股預期有良好的企業獲利表現。以科技股為主的那斯達克上漲0.9%。

Yuanta證券分析師Cho Byung-hyun表示，特斯拉被廣泛視為成長型股票的市場風向球，隔夜強勁的業績表現似乎提振了市場信心。

韓股的生物股、銀行股、科技股周二領漲。

韓股風向指標三星電子大漲1.28%，來到7.11萬韓元。SK海力士財報亮眼，第三季獲利強勁，上漲2%，收報10.2萬韓元。

汽車電池製造商樂金化學漲1.18%，報83萬韓元。製藥公司三星生物製藥漲0.23%，報87.9萬韓元。

現代汽車第三季轉盈，上漲1.18%，報12.35萬韓元。網銀Kakao銀行漲3.34%。

韓元升0.8%，1167.6韓元兌一美元。