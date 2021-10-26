從《大學生了沒》出道的女星蘿莉塔，因為天真直爽個性，讓她受到不少粉絲喜愛，活躍於各大綜藝節目，近日她受邀上節目討論忍新妹很久的主題，並真的在鏡頭前鬆口說出對方的真實身分，讓全場都驚呆了。

蘿莉塔近日在《同學來了》中，談論「新妹！！妳是什麼咖！！演藝圈大姐姐怒吼忍妳很久囉」的主題，她表示有一次出外景，需要在外面住兩天一夜，她就被分配到和一個不認識的新妹住同個房間，之後大家開群組，約好洗完澡後到某人房間一起吃宵夜。

因此她讓新妹先洗，等到蘿莉塔洗完出來後，發現新妹又重新上妝，她覺得很奇怪都洗好澡了，幹嘛又化妝，對方解釋因為有業配需求，想趁吃宵夜前去庭院拍幾張美照，並請蘿莉塔等她一下，蘿莉塔聽完也欣然接受。

沒想到她一等就是半小時，這時群組傳訊息詢問她在哪裡：「不是約好要吃宵夜妳幹嘛都不來？」蘿莉塔就解釋她在等新妹，對方更說新妹早在半小時前就到了，讓她超傻眼「她故意要讓我落單耶」，等她趕到現場時，新妹也都不理她，完全不跟她說話。

本來她很想詢問對方為什麼這樣，但兩人除了錄影時是同一隊，偶爾會講到話，「她私底下都不跟我講話，攝影機一關她就跑超遠」，讓她覺得對方心機太重，「想說為什麼要這樣？」

而現場的人也被新妹的心機行徑給震驚到，都想知道她的身分，蘿莉塔解釋她不是啦啦隊成員，但剛好也叫疊字「圓圓」，但也不是在場的元元（吳婕安），更不是名模郭源元。