開設車行的林男女友日前因生日當天遲遲聯絡不上男友，一氣之下竟在對方的瑪莎拉地跑車上噴漆，她在車身與引擎蓋上噴上大大的「渣男」2字。（翻攝自南部記者爆料網／石秀華高雄傳真）

高雄市10月24日凌晨被民眾拍下4、50輛的飆車族在大寮及大樹路段沿路狂飆、闖紅燈，警方調查，車隊帶頭者疑為今年8月間，曾因所擁有的名車瑪莎拉蒂被女友噴漆「渣男」的林姓男子，林男今被警方策動到案說明；據了解，林男坦承因疫情解悶後，才相約車友車聚，過程中未飆車，當晚他駕車直奔墾丁度假，後續車友的相關作為他並不知情。

本報昨（25）日接獲陳姓讀者爆料指稱，疫情降溫，近日發現有車隊透過Line群組號召車聚飆車，於是展開蒐證，24日凌晨，發現有飆車族先在南州交流道集結後，先經台88線下大寮交流道後，又在大寮區和發路台糖加油站再次集結，由1輛白色的TOYOTA ALPHARD帶頭，4、50輛飆車車隊沿路往大寮和旗甲路的河堤路一段，再往大樹方向狂飆、競速，並連續闖紅燈，無視紅燈號誌。

警方事後追查，發現號召車聚的帶頭者為林姓男子，從事中古車買賣的林男3年前也曾因當過飆仔被警方查獲，去年才解除列管；今年8月間，林男的女友生日當天遲聯絡不上他，一氣之下竟在林男所有的瑪莎拉蒂跑車車身和引擎蓋上噴上大大的「渣男」2字，噴漆的影片在網路上瘋傳，許多網友歪樓說女子「渣」字都寫錯，也笑說這種女友真的惹不起。

警方昨聯繫林男到案說明，今林男依約前往林園分局說明，據了解，林男辯稱，因疫情期間，很久沒和車友相聚，因此在群組號召大家在南州交流道車聚，林男否認有號召車隊飆車的行為，後來當晚他即驅車前往墾丁度假，部分車友未跟隨，也不清楚車友是否有飆車，警方訊後依公共危險罪將他函送，交由檢察官認定。