台北市在第12輪疫苗接種上，出現兩階段分配不均的情形。台北市長柯文哲25日親自前往衛福部，拜會部長陳時中，兩人對疫苗供需如何取得平衡達成共識。台北市副市長蔡炳坤表示，經討論後，中央同意逐日檢視後台預約狀況，適時放寬條件補足缺額，讓醫療量能發揮最大效用。

蔡炳坤說，與中央討論後，今也加開第12輪疫苗「10月26日中午前已完成意願登記接種BNT疫苗30歲以上」的民眾預約接種。蔡指出，第二階段BNT第一劑只打4天，約有6萬7000劑的需求，北市量能可開到9萬劑，盼盡量增加接種量。

至於應多久檢視一次後台，蔡炳坤說，柯原本希望中央能半天看一次，陳覺得一天就好，最後兩人達成共識，採逐日檢視並放寬預約條件，當有缺額時，加開讓民眾施打，若要提高需求，也可以由地方提供。

經過這次疫苗之亂，台北市將提出兩大策略，首先是增加合約診所數量，再來則是盤點12個行政區可做為「中型接種站」的地點，評估後媒合醫療院所進場服務。