交通部目前規畫高鐵延伸至屏東六塊厝設站，立委蘇震清今日於立院質詢表示，六塊厝前不著村、後不著店，觀光客沒有人會去。行政院長蘇貞昌自己是老縣長，難道不知道嗎？蘇回應「未來會規畫延伸至屏東潮州。」

蘇震清指出，高鐵是長程運輸，六塊厝在屏北，若是要去墾丁、恆春等屏南地區的觀光客，高鐵搭到六塊厝，要怎麼接駁轉運？搞不好搭到左營還比較方便。

蘇震清說，內閣官員告知，未來六塊厝要設置200多公頃的科學園區，但真的要帶動地方發展，不是靠科學園區，而是屏東整體發展。

蘇貞昌回應，高鐵延伸至屏東，自己大力支持，高雄市長陳其邁也贊同高鐵路線至六塊厝，但自己有特別指示交通部，六塊厝不是最南點，未來要再延伸到潮州。

蘇震清追問「能不能一次就到位？」蘇貞昌說，自己已有向交通部指示早日處理。過去高鐵從未討論延伸至屏東，現在要延伸到屏東，除了到鄰近屏東市的六塊厝，還要到潮州，自己都贊成。