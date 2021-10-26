女星歐陽娜娜近年來將事業重心放在大陸，在戲劇、綜藝上都有亮眼表現，然而她的演技卻受到爭議，日前她接拍新戲《如月》，和《三生三世十里桃花》高偉光搭檔演出，挑戰盲人千金的角色，備受外界期待，然而25日才開拍，隔日總製片之一張萌就遭捕，原因竟疑似和鄭爽有關。

據陸媒《每日經濟新聞》報導，騰訊視頻公司的影視製作人張萌違反公司「高壓線」行為，同時涉嫌違法，因此移交司法機關處理，網路上也謠傳他被捲入鄭爽電視劇《倩女幽魂》（改名：只問今生戀滄溟）的陰陽合約，對此，騰訊方面否認陰陽合約說法。

新劇才剛舉辦開機儀式，張萌就無預警遭捕。（圖／翻攝自微博）

張萌目前正在接受調查，雖然他隸屬天蓬工作室，但直屬主管為騰訊視頻的管理高層方芳，負責影視劇開發的部分，張萌除了正開拍網劇《如月》，另一部也在10月開機的《雪鷹領主》，他同樣缺席開機，若張萌確定涉案，罰款金額將會超過鄭爽的日薪208萬人民幣（約台幣920萬元）。

女星張萌遭誤會。（圖／翻攝自微博）

事實上，張萌過去還和《東宮》彭小苒傳出戀情，雖然始終沒有獲得證實，但彭小苒難免受到此次事件的波及，不只是彭小苒，和張萌同名同姓的女星張萌由於最近新劇《外星女生柴小七2》開機，各項條件和對方太相似，引發部分網友誤會，也意外掃到颱風尾。