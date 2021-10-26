聯策26日申請登錄興櫃股票 15:502021/10/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心26日表示，聯策科技（6658）於26日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，聯策科技成立於2002年4月間，董事長為林文彬，主要經營業務是視覺與自動化設備、特用材料及其他等，送件時資本額為3億28萬元。聯策科技2020年業績，營收12億5110萬元，稅前盈餘8276萬元，每股盈餘2.64元。 外籍移工小額匯款 納金保法 《台北股市》電子股登高一呼 三大法人回歸買超 #聯策科技 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #聯策 #產業別是電子工業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所通過力智上市案 04:102021/10/26 證券．權證 新普處分力智電持股 市值約3.28億 04:102021/10/26 證券．權證 台中摩鐵 躍房市交易熱區 04:102021/10/26 財經要聞 復華投信：科技基金擁價面及獲利成長優勢 04:102021/10/26 投資理財 登錄戰略新板 數泓科 數位手工具出頭天 04:102021/10/26 證券．權證 青創夢想啟航 中部8所大學創新創業育苗平台結業 09:402021/10/26 寶島 庫藏股發威 大立光早盤股價飆漲200元攻漲停 09:032021/10/26 財經 2021台南攝影節 藝術家「好菜上桌」邀民眾享受視覺盛宴 14:342021/10/26 生活 《電子零件》佳邦新廠接力啟動 出貨投向全球 08:352021/10/26 財經 全訊蜜月行情 首日漲逾7成 04:102021/10/26 證券．權證 雲豹能源今公開發行 蓄積能量拚明年上市 13:522021/10/26 財經 財經熱門新聞 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 航運大咖暴虧8500萬後 再有主力慘賠殺出 他卻發現一件怪事 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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