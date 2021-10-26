櫃買中心26日表示，聯策科技（6658）於26日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，聯策科技成立於2002年4月間，董事長為林文彬，主要經營業務是視覺與自動化設備、特用材料及其他等，送件時資本額為3億28萬元。聯策科技2020年業績，營收12億5110萬元，稅前盈餘8276萬元，每股盈餘2.64元。

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