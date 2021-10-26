財政部賦稅署26日舉辦地價稅開徵記者會表示，2021年地價稅將於11月1日開徵，繳納期限至11月30日止，若逾期超過2日，民眾將被加徵滯納金，最高將加徵15％、若超過12月30日最後期限，將移送強制執行。

據賦稅署統計，2021年全國地價稅開徵戶數為867萬戶、較2020年成長約1.52％，預估2021年地價稅額為905億元、年減0.11％，整體而言為戶數增加、稅額微幅下降態勢。而2021年全國平均每戶地價稅額為10438元、較2020年10609元約減少171元。

由於今年並非公告地價調整年，官員表示，今年地價稅變數多為土地所有權或用途變更影響，也就是非自住用地轉為優惠稅率的自住地，且今年戶數成長而稅額下降，導致平均稅額微幅下滑。

官員提醒，如果民眾要將非自住用地轉為自住，必須在每年9月22日前、也就是地價稅開徵日前40天向國稅局提出申請，才能將自身稅率從千分之10～55降為千分之2。

另外如果是買賣、贈與或繼承自住用地，因為課稅主體不同，必須在產權移轉後重新申請，否則仍會被視為一般土地課徵高額地價稅。