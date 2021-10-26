警方循線將林嫌等5人逮捕到案。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

37歲林姓男子，利用Apple Store與Google Play平台刷卡交易，以「假刷單、真詐鑽」方式取得遊戲藍鑽，再轉賣牟利，造成國內知名遊戲公司損失超過3000萬元。刑事局電信偵查大隊獲報，與桃園市、台北市、台南市警局共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官廖榮寬指揮偵辦。

警方調查，林嫌從去年8月至今年9月止，以相同手法成功詐取上萬筆成功交易，取得不法藍鑽至少超過4000餘萬顆，約不法獲利近3000萬元。

警方表示，遊戲中的「藍鑽」是虛擬遊戲點數，可購買遊戲裡面珍貴虛擬寶物或者是提升遊戲的等級，消費者均從Google商店或者是Apple的商店刷卡購買，比值約1：1.3，1000元可取得1300個藍鑽。林嫌利用退刷或否認交易，並結合國內人頭門號認證遊戲帳號來收取不法藍鑽，經詐騙取得後立即快速轉移到其他遊戲帳號，然後再利用8591虛擬遊戲交換平台、臉書等通訊工具尋找交易對象，以市價6折費用兜售給不知情買家銷贓洗錢。

嫌犯雖利用遊戲帳號與銀行帳戶層層遞轉逃避追查，仍遭專案小組鎖定，將林嫌等5人逮捕到案，查扣約千萬元不法所得，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。