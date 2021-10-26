中光電(5371)今天召開線上法說會，展望第4季，公司方面指出，雖然第4季逐漸進入淡季，但TV/PID因客戶需求持續，節能產品第4季整體出貨量可望持平，全年節能產品出貨目標成長率上修至25％～30％。影像產品在新款電競投影機量產下，預估第4季出貨量與第3季相當，全年出貨量維持10～20％的預期。

總經理林惠姿表示，第4季由旺季走入淡季，Monitor產品出貨將衰退，NB產品出貨則持平，但TV/PID因客戶需求持續，出貨量可望有15％季成長，因此節能產品第4季整體出貨量可望持平。由於TV/PID需求成長加上NB機種雖成長趨緩但大致持平，節能產品今年整體出貨量目標可望由原先的成長20％調高至25％～30％。

中光電OLED新產品新技術OLED，主要用於NB市場，今年7月小量生產、8月正式量產，今年總計建置兩條產線，總產能300K/月。

針對加碼投資越南二廠計畫，林惠姿指出，受到越南疫情影響建廠動工稍延後至2022年第1季，但量產時程仍設定於2023年上半年，未來相關機構件供應商也在廠區內以縮短供應鏈，並將逐步整合越南生產製造基地。

影像產品部分，第4季雖然進入傳統淡季且零組件供貨仍有變數，但透過激光投影電視歐美市場開始啟動，下半年需求顯現，另外，智能投影機平台持續開發，以及新款電競投影機量產，預估整體出貨量將與第3季相當，全年整體出貨量將維持10％～20％的預期。

目前固態光源市場需求強勁，高階投影機是市場趨勢，2022年也有世界盃足球賽，預估今年第4季缺料會抒解，除非需求有爆炸性成長，明年不會有太嚴重缺料問題，所以仍看好影像產品2022年成長性。