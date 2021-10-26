聯發科(2454)今(26)日舉辦法說會，由副董事長蔡力行、財務長顧大為主持，展望第四季，聯發科將力拚淡季不淡，單季營收預估持平到下降8%，不僅如此，聯發科看好今年營收將較去年成長52%，相較於先前預估的逾45%更樂觀。

展望第四季，蔡力行表示，以美金對台幣匯率1比28計算，第四季營收預估在1206億~1311億之間，與前一季相比，約持平到下降 8%，與去年相比，增加25%到36%。營業毛利率預估為47.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為25%±2%。用第四季營收預估的中位數計算，預期聯發科今年營收將較去年成長52%，毛利率也將達到46.4%，兩者皆優於三個月前營收成長超過45%，毛利率46%的看法。

蔡力行表示，基於目前對聯發科2021年的看法，聯發科營收自2018年成長了106%，毛利率提升7.4個百分點。隨著隨5G將於明年邁入第三年，5G產品將被更廣泛採用，今年全球5G滲透率約為35%~40%，預期明年將超過50%，聯發科憑藉目前在全球的領先地位，在未來幾年持續提供Sub-6G與毫米波5G產品升級的龐大基礎，除在大陸市場的5G布局外，聯發科與全球品牌在美洲、歐洲、印度及其他新興市場地區的5G導入動能也相當強勁。