台中市議會交通地政委員會26日審議台中捷運公司2022年度事業計畫。市議員陳淑華26日指出，中捷到去年底累計已虧損8.9億，今年預計虧損6億，明年預估虧7.3億，中捷虧損將成為常態，中捷應提出提高經營的因應對策。中捷董事長林志盈強調，將朝節省人事成本及增加票務外等收入彌補虧損。

林志盈表示，中捷公司今年度虧損預算數6.5億元，雖受到捷運綠線延後通車及疫情影響以致收入減少，在公司努力撙節開支下，截至9月底虧損3.8億元，全年可以減損控制在6億元以內。捷運綠線10月1日至25日平均日運量為2萬2143人次，較9月成長4成左右，單日最高運量在10月22日達到3萬320人次。

市議員楊正中表示，捷運虧損是很正常，北捷今年虧損50億左右，明年他估算會虧10億應提新的營運計畫。（陳世宗攝）

林志盈指出，明年預計日運量為5萬4000人要達到確實困難，是在今年5月疫情未爆發前所定，以此為目標希望明年12月可達成，明年預期虧損7.3億是因保固期已過需要材料費用，但以後虧損不會如此高，將會在明年第二次定期會提出新的計畫表。

陳淑華指出，中捷明年預估虧7.3億，中捷虧損成為常態，為避免成為市庫無底洞，更應該加強營運改善體質。（陳世宗攝）

市議員陳淑華說，中捷明年營運計畫中，預估日均運量為5萬4500人次，中捷是由何種基礎估算得出？明年預估虧7.3億，中捷虧損成為常態，為避免成為市庫無底洞，更應該加強營運改善體質。市議員楊正中表示，捷運虧損是很正常，北捷今年虧損50億左右，明年他估算會虧10億應提新的營運計畫。

林志盈說明，為減少虧損將持續管控人事成本，中捷公司預算員額為983人，至9月底僅進用865人，除第一線維修、站務人員因涉及營運安全必須即時補足，將減少進用一級主管，目前多位一級主管均兼任2個職務。

開源方面，中捷公司附屬事業收入包括廣告、販賣店、商品、停車場、權利金及場地租金等，及將在明年完工北屯機廠屋頂太陽能板工程；今年附屬事業及其他收入預算數3995萬元，年底將可達成目標；明年附屬事業及其他收入預算數為6611萬元，較今年增加約2600多萬元。