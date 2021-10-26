新北國王籃球隊今日召開「新北市政府冠名合作暨新北國王成軍記者會」，新北市副市長劉和然出席新北市冠名儀式，宣告新北國王正式成軍！新北國王執行長陳信生宣佈年度口號 Crown the City 榮耀新北，宣示新賽季目標總冠軍。

新北國王加入PLG之初就宣佈，這是屬於新北市的球隊，因此球隊不會有企業冠名，只會有城市冠名，很榮幸獲得新北市市長侯友宜與新北市政府的支持，今天由劉和然副市長代表出席，並舉行冠名合作儀式，宣告新北國王正式成軍。

「新北市致力於培養市民運動風氣，我們長年都有冠名、支持在地球隊，藉此推行運動文化，很高興王文祥董事長率領家族成員在今年成立新北國王，以屬地主義、在地回饋的模式經營。」劉和然表示，「新北市相當支持新北國王的成軍理念，因此決定冠名合作，齊心完成凝聚全城、榮耀新北市的願景，期待新北國王首季就能有精彩的表現，新北市民朋友歡迎一起前進新莊體育館，觀賞精彩的籃球賽事，用行動支持在地體育！」

王文祥透過影片表示，很高興能夠獲得新北市政府的冠名支持，齊心打造「運動城市」。新北國王的成立，是希望能夠喚醒每個人內心的王者，以認真生活每一天的自己為榮，為新北市而自豪。同時也謝謝執行長陳信生與總經理毛加恩這個夏天的努力，打造這麼好的陣容，號召新北市民一起進到球場，為新北市打下總冠軍！

執行長陳信生與總經理毛加恩一同宣布球隊年度口號「Crown the City」 ，並由陳信生解釋年度口號含義，希望新北國王的到來，能夠激勵每個人都能夠在各自領域稱王，「如同王文祥董事長所說，新北國王是屬於新北市的球隊，希望新北市因為新北國王而感到驕傲，透過籃球凝聚全市民的心，以新北市為榮，齊心榮耀新北市。」

新北市是最大的移居城市，市民對於自己居住地未必有認同感，因此球隊為新北市行政區設計專屬logo，希望藉此能夠讓大家以自己住的城市為傲。今天也釋出主場館所在地 - 新莊區、行政中心 - 板橋區，以及中和區、三重區、林口區、新店區、淡水區、瑞芳區、三峽區，一共9個行政區，未來幾個賽季再慢慢擴大到29個行政區，照顧到新北市每個角落。

新北國王在簽下「阿美戰士」楊敬敏之後，又進行一週的「瘋狂補強」，簽約自由市場最大咖球員Q戴維斯（Quincy Davis）、張文平與洪志善。毛加恩相當振奮地表示，「有楊敬敏這樣經驗豐富的球員帶領，再獲得戴維斯得助拳，我覺得我們不只能夠挑戰季後賽，甚至可以把目標定在冠軍賽！」

毛加恩表示，在楊敬敏的加入後，組成老中青完整的陣容，覺得是有機會挑戰季後賽的，最後一週的連續重磅簽約，Q 戴維斯（Quincy Davis）、張文平、洪志善的加盟，讓新北國王的目標從季後賽提升成冠軍賽，希望成軍第一年就能夠奪得冠軍，與新北市一起 Crown the City！

目前正在隔離的總教練萊恩（Ryan Marchand）透過影片表示，很高興第一次來到台灣執教，就能夠帶到新北國王這支實力堅強的球隊，已經迫不及待新賽季的開始，也感謝球團高層在休賽季努力招募到最好的球員，完全不像是第一年成軍的球隊，相當期待新賽季的到來。