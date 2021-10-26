海底撈26日股價跌逾4％，瑞信表示，近日從管道獲悉，海底撈對於暫時關閉部分虧損的門市，以提高整體盈利率持開放態度，因海底撈門市復甦速度慢於同業，而止虧雖會帶來短期痛楚，但長遠有助提升翻桌率。

瑞信預期，海底撈將於今年關閉150家虧損門市，較原先估計的20間大幅增加，主要由於相關門市持續數季虧損，而且並未有止虧跡象，而新開的門店則仍需時間去扭虧。

因此，瑞信將海底撈2021年、2022年及2023年新增門市數目預測，由原先的380家、200家及150家，調整為250家、200家及150家，並提高翻桌率到3.1倍、3.5倍及3.7倍，相應每股盈利降59％、16％及10％。

瑞信將海底撈目標價調低兩成至25.5港元，相當於2023年預測市盈率27倍。瑞信指，海底撈正處於轉折點，股價走向將視經營環境會否出現好轉或惡化，維持「中性」評級。