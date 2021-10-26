人口老化、房價居高不下，台北居大不易，近年台北市不僅人口外移嚴重，近年戶數增加幅度連年衰退，今年更首度出數減少的現象，前三季就減少了3600多戶，為六都中唯一減少的縣市。房仲業者認為，大台北生活圈成形，新北磁吸台北市首購族外移，使台北市家庭戶數由盛轉衰。

根據戶籍資料統計顯示，全國戶籍數量一直呈現增長趨勢，今年首度突破900萬戶，六都長年戶籍數量也都呈現增加趨勢，新北、桃園近年每年都增加約2萬戶，台中每年增加約1.5萬戶，台南、高雄二都也有逾5千戶、近萬戶增長。今年家戶數增加最多的是桃園市及新北市，均近1.4萬戶。

不過，台北市戶籍數量由盛轉衰，2014年前每年普遍都還增加1萬多戶，2016~2019年間則每年剩衰退至增3～5千餘戶，2020年更僅年增120戶，今年首度呈現衰退，等於每個月減少了約400戶。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然台北市近年房價也和整體市場走勢相似，由盤整轉為緩漲趨勢，但房價漲幅明顯不若相對平價的都會區強勁，可能與家戶數由正成長轉為衰退有關。

台北市設籍戶數減少意味著首購族減少，與房價高、住宅屋齡普遍老舊，加上大台北地區捷運網絡成熟，人口選擇向外搬遷有關，新北市不少新的額滿學校，雙北差距已不若早年顯著，為了追求更好的居住品質，大台北生活圈愈來愈多人選擇工作在台北、居住在新北。

曾敬德表示，家戶數衰退可能代表市場買盤減少，但不與房價下跌畫上等號，台北市近二年家戶數已經轉趨衰退，不過房價並未因而下挫，主要是以換屋市場為主，首購族並非主要購屋主力，市場並沒有供過於求的疑慮，賣掉北市舊公寓換到新北市大樓社區的趨勢仍存在，大台北生活圈成形，捷運網路達到城市擴張與把人口往外分散的效果。