根據韓媒報導，南韓前總統盧泰愚今（26日）於首爾病逝，享壽88歲。對此，大陸外交部發言人趙立堅今於記者會上表示，陸方對盧泰愚先生逝世表示深切哀悼。

趙立堅今主持大陸外交部例行記者會，針對盧泰愚今日去世的消息，趙立堅表示，盧泰愚先生對華友好，曾為推動陸韓建交和兩國關係發展作出重要貢獻。陸方對盧泰愚先生逝世表示深切哀悼，並向他的家屬表示誠摯慰問。