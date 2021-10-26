陸外交部：對南韓前總統盧泰愚逝世表示深切哀悼 16:012021/10/26 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅。（大陸外交部網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據韓媒報導，南韓前總統盧泰愚今（26日）於首爾病逝，享壽88歲。對此，大陸外交部發言人趙立堅今於記者會上表示，陸方對盧泰愚先生逝世表示深切哀悼。 趙立堅今主持大陸外交部例行記者會，針對盧泰愚今日去世的消息，趙立堅表示，盧泰愚先生對華友好，曾為推動陸韓建交和兩國關係發展作出重要貢獻。陸方對盧泰愚先生逝世表示深切哀悼，並向他的家屬表示誠摯慰問。 500萬劑高端打不完 黃暐瀚：證明「一件事」 三中案馬英九是否有罪將揭曉 台北地院明上午宣判 #盧泰愚 #深切哀悼 #南韓 #前總統 #陸方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙建銘入監第一晚情緒平穩 住2至5人雜居房 08:002021/10/26 社會 中國出手維穩 邀房企喝咖啡 04:102021/10/26 焦點新聞 備戰4大公投案 蘇貞昌：將帶領內閣團隊下鄉說明 14:582021/10/26 政治 趙玉柱11點台南監獄報到 第一餐吃「麥克雞塊」 11:512021/10/26 社會 傳供貨特斯拉激勵 比亞迪A＋H股 均創新高 04:102021/10/26 全球財經 南韓前總統盧泰愚病逝 享壽88 13:232021/10/26 國際 與趙建銘父子涉內線交易 蘇德建、游世一日入監 他曝台開案真相 10:202021/10/26 社會 柯酸基捷沒基隆 林右昌反批沒誠信 04:102021/10/26 焦點要聞 刪Q後藍綠將上演3大對決 羅友志：民進黨將成「焦慮班」 09:542021/10/26 政治 頭條揭密》美50年前玩弄台灣 中華民國被迫屈辱退出聯合國 05:282021/10/26 政治 多項法案截止期限逼近 尋求黨內共識 拜登參與協商 04:102021/10/26 全球財經 兩岸熱門新聞 美副總統演講遭男子打斷 高聲質疑為何不與中國合作一帶一路 - 兩岸 陸梟龍戰機意外未參與馬國戰機招標 換L15獵鷹上場實力堅強 - 兩岸 武漢驚傳滅門血案！男持刀殺紅眼 她抱1歲嬰慘死樓梯間 - 兩岸 鄭永年：中國有信心保持台灣和平穩定 美國的意圖不會取勝 - 兩岸 中國組建稀土超級國企 將有效掌控全球半數以上稀土供應量 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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