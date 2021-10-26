苗栗縣學生家長會也到場關心學力檢測。（謝明俊攝）

學力檢測內容解說。（謝明俊攝）

苗栗縣26日舉辦首次全縣國中小學力檢測。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了強化落實新課綱，適應新課綱強調脈絡性、整合性等問題解決取向的素養教學，首創全國唯一的國中小學生學力檢測，對國小4年級至9年級的學生進行學力檢核，由苗栗縣國教輔導團負責命題，以了解學生平時學習效果，全縣共有27，329名學生在26日同步參試，讓學生檢測記錄數位化，以做升學考試的調整及協助。

26日舉行的學力檢測，是由各校分別同步舉行，全縣共有148所國中小學，參與的學生包括國小1萬3522人、國中1萬3807人。這也是國內首個舉辦這學學力檢測的縣市。

苗栗縣的學力檢測命題試務工作，由苗栗縣國教輔導團負責，比照國中會考模式，採答案卡畫記、電腦閱卷方式，測驗結果分成精熟、基礎、待加強等3類，除了及早讓學生熟悉會考模式，也讓校方、教師、家長及時了解學生的學習成果，適時提供協助，以提升學習功效。

並且，教育處今年且重新建置學生檢測網站，將學生過去學力檢測資料彙整到新的系統，師生可以透過縣府教育處的教育雲端帳號（OpenID）服務，使用個人OpenID認證即可登入，可看到國中小學時期的檢測資料，了解全面學習歷程。

教育處強調，測驗成績不公開評比，只運用學力追蹤暨輔導計畫，協助輔導學校提升教師教學效能及學生學習成效，提升學生基本能力。透過系統監控學生學力表現，讓校方、教師、家長及時了解學生的學習成果，適時提供協助，學生也能查看自己的成績。

縣長徐耀昌表示，學力檢測可了解學生的學習狀況，根據學生學習的不足與弱點，調整教學方式，以提升學生的學習成效，本次各科目施測試題分析結果預計在年底前完成，待加強比例偏高的學校，將由學校邀請家長代表召開相關會議，研訂提升學力方案。