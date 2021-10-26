啦啦隊是台灣職業運動文化不可或缺的元素，新北國王也成立球隊專屬啦啦隊 Queens。由前象Young女孩隊長廷廷擔任 Queens 隊長，小綠、Luna 3名象Young 女孩8年再次合體！加上于小文、Yunnie、Minnie、小蔓、蕊蕊，實力、美貌與活力兼具的8位超人氣女孩組成 Queens 啦啦隊，並由擁有豐富 MV、演唱會編排經驗的Denis擔任舞蹈指導，全方位的舞蹈設計，準備讓球迷體驗最原汁原味的嘻哈。

廷廷表示，一直很期待回到球場，尤其是還能夠與好姊妹們在新北國王齊聚，「我們 Queens 每位成員過去都有認識，感情都非常好，我們有很多不同以往的啦啦隊嘗試，大家都一起研究與討論，Denis 老師也非常用心的在指導我們，是很不一樣的團隊。籃球場對我們一些成員來說是不同的體驗，但我們對籃球的熱情也是一樣的，期待球場與大家見面！」

「隊名 Queens，體現出女性高貴不凡的地位，新北國王主打美式街頭嘻哈風格，同時也保有女孩們可愛、迷人的一面。」毛加恩說道，「Queens 啦啦隊主打 HipHop、Girl’s Style 舞風，這是台灣職業運動聯盟啦啦隊少有的風格，全新的嘗試讓女孩們花非常多心力在練習，準備帶給球迷不一樣的看球體驗！」

新北國王將在11月6日、7日展開季前熱身賽，揭開「城堡」新莊體育館的面紗，首日將在下午14：30迎戰新竹街口攻城獅；次日下午則是由攻城獅對戰桃園領航猿，晚間17：00壓軸賽，新北國王將碰上衛冕軍臺北富邦勇士，上演球迷期待的「雙北大戰」。兩天賽事共160個場邊VIP席全數秒殺！

新北國王季前賽將在10月22日中午12：00，全台7-11統一超商 ibon 機台與 ibon 售票系統同步販售。兩天賽事售票為全區對號入座，首日賽程場邊席 VIP 特區每張售票1000元，1樓A、B區售票600元，2樓全區300元。第二天賽事「一票看兩場」，場邊VIP特區售票1200元，1樓A、B區售票700元，2樓全區售票400元，而天賽程的身心障礙優惠票售票100元。