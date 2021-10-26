美國海軍超級航母「福特」號（USS Gerald Ford）進行全艦衝擊測試

美國海軍超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）在設法解決多項新技術的可靠性問題，而面臨一連串延誤，拖了長達4年後，終於預定2022年要首度部署。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網25日報導，這艘福特級航母首艦耗資130億美元（近3620億台幣），目前正在最後維修階段。

第 12 航母打擊群指揮官霍夫曼（Gregory Huffman）將在「福特」號首度部署時，帶領打擊群。他說，一切都在軌道上。艦長和船廠傳來的都是正面的好消息，大家應該可以恢復作戰心態，並為部署做好準備」。

他強調，福特級航母部署，基本上不僅可增加航母，還有航母打擊群的數量，以滿足需求，還能讓美國海軍擁有更大的彈性。預料未來福特級航母將能把艦載機飛行架次提高約30%，而這得拜新型電磁馬達武器升降機，而不是尼米茲級（Nimitz Class）航母的電纜升降機。另一方面，它的「電磁彈射系統」（EMALS）可以比蒸汽彈射系統更快幫戰機起飛，並需要較少的人力。

近20年來，美國海軍的航母艦隊不斷面臨左支右絀的緊張境地。霍夫曼希望，「福特」號加入後，能幫忙緩和供需問題。不過，他也坦承，在等福特級的其他航母完成前，起碼短期內緊張的需求問題還無法解決。

而要提高艦載機出擊架次，先進武器升降機（Advanced Weapons Elevator，AWE）扮演著重要角色。霍夫曼說，在目前的維修階段完成前，11台升降機都會全數完成。此外，他強調，雖然「福特」號先前有些技術問題，但後來在全艦衝擊測試中，相關系統的性能表現得很好。