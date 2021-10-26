美妝達人牛爾的創立的「美之本」公司，將社群經營外包給第五代虛擬科技公司。去年因社群使用未經授權的插畫家作品，爆發侵權爭議，「美之本」認為此事導致商譽下滑，提告向「第五代」求償。台北地院審結，判「第五代」應賠償15萬元，可上訴。

「美之本」提告主張，2019年10月15日與「第五代」簽約，委託「第五代」經營社群平台、廣告投放等，「第五代」找邁圈數位整合有限公司共同負責撰擬時事創意貼文。

「美之本」指出，邁圈去年5月26日在臉書刊出「抗老順時中」，未經授權使用知名插畫家許彤的作品，害「美之本」挨告侵權，商譽受損，業績因此下滑，因此提告請求償懲罰性違約金100萬元。

「第五代」抗辯，他們已解決本次侵權爭議，且在與許彤談和解時，「美之本」知悉整個過程，也同意和解的結果，事後卻提告請求違約金，有違誠信原則；此外，「美之本」業績下滑原因很多，難認與侵權事件有因果關係。

北院認為，「第五代」對「美之本」負有營運維護牛爾官臉書專業的義務，「第五代」找邁圈共同經營，邁圈發生侵權行為，「第五代」也應共同負責，不過，「美之本」業績不佳正值疫情期間，與侵權爭議關係不大，酌減金額後判賠15萬元。