為確保農業水庫整體設施安全及運轉功能，因應全球氣候變遷及颱洪豪雨或地震可能危害風險，農委會逐年編列經費辦理農田水利署苗栗、南投、嘉南及屏東管理處轄管農業水庫之安全評估及設施更新改善，今年度農田水利署依據各農業水庫安全評估之實際需求，辦理6件農業水庫更新工程，強化農業水庫安全與管理。

根據統計，全國水庫總數量為95座，其中農業水庫有大埔、劍潭、明德、頭社、內埔子、白河、德元埤、烏山頭、鹽水埤、虎頭埤及龍鑾潭等11座水庫，除明德、烏山頭及白河等3座水庫亦具公共給水之多目標功能外，其餘8座水庫主要係供農田灌溉使用。

農委會表示，110年度農田水利署依據各農業水庫安全評估之實際需求，由該署苗栗、南投及屏東管理處辦理「大埔水庫取水口閘門等更新改善工程」、「大埔水庫大壩上游左岸防浪牆及插板室周邊護岸等改善工程」、「劍潭水庫水文系統等更新改善工程」、「劍潭水庫上游大坪林段16-2地號等護岸整治工程」、「頭社水庫自動化安全監測設施更新改善工程」及「龍鑾潭水庫更新改善工程」等6件工程，各項設施更新改善完工後，將可強化農業水庫安全與管理，並維持農業水庫之正常營運，保障農民灌溉用水權益。

農委會指出，農業水庫安全評估及設施更新改善為確保水庫安全及營運正常之重要作為，農田水利署將持續依據農業水庫之安全評估結果與水庫實際需求，改善壩體坡面、取水閘門、防浪牆、警報系統、護欄及水文監測系統等，以確保相關設施及操作設備之功能及安全。