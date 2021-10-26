台南市消防局第4大隊舉辦Hi-Lift手搖式千斤頂車禍救助訓練，考驗學員臨場判斷及技能。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第4大隊舉辦Hi-Lift手搖式千斤頂車禍救助訓練，考驗學員臨場判斷及技能。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局近來配發各分隊車禍救助新利器－手搖式千斤頂（Hi-Lift），消防局第4大隊26日舉辦車禍救助訓練，逼真模擬車輛撞擊後人員受困車底情境，要求受訓者限時正確完成救援，考驗學員臨場判斷及技能，各分隊隊員認真執行爭取最短時間完成任務。

Hi-Lift手搖式千斤頂具備撐開、拉動與頂昇功能，可用於車禍救援、重型救援、強行頂昇進入等用途，已被世界多國消防單位列入救援基本配備，台南市消防局各分隊都已配發，但部分分隊只有種子學員接受過訓練，第4大隊26日召集各分隊35人於新化訓練中心辦理車禍救助訓練。

消防局第4大隊大隊長陳博文表示，本次訓練主要讓同仁熟稔新式器材使用及操作技巧，詳細講解車禍現場快速救援之任務分工及安全評估，介紹跟隨負載及頂昇等學理概念，希望提升消防人員車禍人命救助之安全與效率。

今日訓練也逼真模擬車輛撞擊後人員受困車底情境，各分隊分組計時比賽，先用棘輪綁帶限縮避震器，避免在救援過程中晃動對救災人員造成危險，再以手搖式千斤頂配合支撐塊等器材操作，製造空間協助患者脫離，於限時內正確完成救援，才能通過測驗。

消防局局長李明峯指出，車禍救助應遵循安全、簡單、穩定、空間、速度5大原則，希望藉由本次訓練使同仁熟悉新式器材操作並研討車禍救助技術，強化同仁實戰經驗及默契，有效提升車禍救援能力。