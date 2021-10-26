萬聖節到來，淡水古蹟博物館將於10月30日（六）下午5時至7時，在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「小白宮毛起來－寵物萬聖裝扮派對」，邀請毛孩到小白宮跑趴，當天還有瘋迷全台的寵物明星柯基犬Coffee站台，只要飼主或寵物身上有萬聖節元素都可免費入館。

淡水古蹟博物館表示，10月30日（六）下午5時至7時在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「小白宮毛起來－寵物萬聖裝扮派對」，將免費開放民眾入館拍照，小白宮非常應景地佈置成萬聖風，入口處、迴廊、涼亭藏有各種可愛鬼、南瓜燈、蜘蛛網等，草坪上也有各種裝飾，相當吸睛。

淡水古蹟博物館將於10月30日（六）下午5時至7時，在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「小白宮毛起來－寵物萬聖裝扮派對」(淡古提供／戴上容新北傳真)

最值得期待的是，派對特別邀請寵物明星柯基犬Coffee一起來同樂，牠不但會盛裝出席，也會在現場與大家拍照留念，喜歡牠的人千萬不可錯過難得的機會。

住在淡水的彭小姐說：「小白宮的白色建築和青綠草地搭配萬聖節的經典色系非常好看，充滿著詭譎氣氛，又保有古蹟特色，是一個很典雅的『鬼地方』！」。

淡古館長黃麗鈴表示，上次國際寵物日開放寵物入館獲得熱烈支持，超過40隻寵物來同樂，還有一對情侶帶雪貂來交朋友，令人印象深刻，疫情趨緩之際，大家帶著寵物出來透氣兼增加藝文氣息，一舉兩得。另外，為了保護古蹟，入館的寵物需繫牽繩或放置在提籠、推車等，讓所有來訪的人和寵物都能安心地參加party，詳細活動內容可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

博物館補充，配合新北市政府防疫措施，淡古各國定古蹟、市定古蹟、歷史建築及紀念性建築採實聯制及現場容留人數控管，入館民眾須全程戴口罩與量額溫，體溫超過37.5度者不開放進入，入口處備有酒精供民眾消毒，並保持防疫社交距離，更多資訊可訂閱https：／／reurl.cc／A8N07E頻道或收聽Podcast「淡博名利」https：／／reurl.cc／DgqQ1Q節目。