台銀26日舉辦「壬寅虎年彩色鍍金精鑄銀幣」及「台銀金鑽條塊虎年生肖版」發表會，虎年生肖版的銀幣和金鑽條塊，將雙雙在當日上架銷售，對此台銀董座呂桔誠特別指出，台銀這次特別結合生態保育的概念，推出具有「力與美」形象的虎年銀幣紀念套幣，銀幣上的老虎所展現的姿態有著沈穩但不兇猛的王者風範，是台銀此次推出套幣想傳達的「力與美」概念。此次新品上市發表會，台銀特別邀請台中的石虎家族帶來開場表演，藉由虎年的主題，傳達環境保護及臺灣石虎的保育議題，彰顯該行從企業社會責任走向ESG的落實永續經營策略企業理念；呂桔誠表示，現在全球的野生虎只剩4千多隻，此次台銀在銀幣幣面設計上，以老虎坐臥在樹林之中，呈現台銀對環境永續的重視。

呂桔誠也進而指出，台銀去年九月已成立了ESG永續發展委員會，不只套幣的發行，包括每年月曆的設計，去年起即以「台灣動起來」的概念來設計，月曆照片全部都是台灣的野生動物，今年則更進一步推出「台灣動起來2.0版」，預計二周後就會正式推出，同時結合虎年，封面及一月的照片就是石虎，為此台銀特別從專家手上取得珍貴的石虎照片製作月曆，希望帶來虎虎生風的氣象。

對於26日上架的虎年套幣，台銀則說明，壬寅虎年彩色鍍金精鑄銀幣為新一輪生肖系列銀幣第3枚，以全新的設計，展現優雅貴氣的質感，適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚，將由台灣銀行、土地銀行、中華郵政、華南銀行、中小企業銀行、玉山銀行、新光銀行及瑞興銀行於26日同步發售，每枚售價2180元。

台銀指出，虎年銀幣圖案主題為「福虎生豐」，取「虎虎生風」的諧音，寓意虎年添福運、財富豐收、成就豐碩，主題運用現代設計元素，以自然風格呈現，虎為百獸之王，自信優雅的盤踞在象徵王座的岩台上，在富足豐饒的叢林中怡然自得，不怒而威的虎踞氣勢，充分展現出虎的力與美及王者風範；而鍍金的生肖虎以精細浮雕技術鐫刻而成，與陪襯景物均採取多層次噴砂處理，對照幣面精鑄等級特有的鏡面亮麗光澤，更能襯托出主題圖案的立體層次及精緻的工藝效果。

至於銀幣正面水果圖案，則取自台灣工筆畫大師張克齊的蓮霧畫作，象徵「好運連年」，蓮霧圖案局部上彩，增添銀幣層次變化與色彩鮮亮感，上方為英國女王伊莉莎白二世肖像，幣面並刻有重量「1 oz」及銀幣成色「Ag 999」等字樣。銀幣放置於特別設計的透明壓克力雙面展示盒，包裝兼具保護與展示功能，做工精美，每一枚都是匠心獨具的精美藝品。接續前一生肖，台銀同時也隆重推出「臺銀金鑽條塊虎年生肖版」，圖案面主題同樣為象徵福運、財富及成就皆豐碩的「福虎生豐」，背景的放射狀幻彩防偽設計，更加襯托出主題的虎踞氣勢，增添本金品的貴氣。條塊正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量（壹台兩37.5 g）、含金成色（Fine Gold 999.9）及條號，限量5000條，該條塊還可回售台銀，流通性佳。