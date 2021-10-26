有對新人到戶政事務所辦理結婚登記，結果超過了下班時間白跑一趟，於是在IG限動開酸：「時間到就下班，棒棒的」，這舉動讓公務員非常憤怒，並直接發文公審，「時間到了當然下班阿，難不成要留下來替你們辦事嗎？」。

一名公務員昨(25日)在「爆怨2公社」PO出截圖，可見IG限時動態有新人抱怨戶政事務所的人準時下班，讓遲到的他們無法辦理登記結婚，還配上一張戶政事務所給新人拍照的背板布景照，寫下「真的很準時耶，時間到就下班，棒棒的」。

這舉動惹怒了公務員，讓他直接回嗆「時間到了，當然下班啊，難不成要留下來替你們辦事嗎？戶政上下班時間都是固定的，自己晚到的怪誰？這樣也能酸戶政的員工？」。

貼文一出引起討論，「他多結婚幾次應該就會知道了」、「是怕明天新娘反悔膩，反正都是你自己的問題」、「全台的戶政系統不是準時17:00關機嗎」、「當然準時，公務人員不是提前半小時準備下班嗎」、「上班不遲到下班不拖到，沒毛病」、「最討厭卡點下班關門才來的人，要不是公司不准，我一定在你進門前關鐵門」、「準時也要挨罵。那下次提早走好了」。