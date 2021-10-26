新北市政府原住民族行政局為札根原住民表演藝術團體深度與廣度，今（26）日邀請知名藝人許效舜演講，講題為「在1000本別人的劇本，找到自己的人生」。許效舜開場就直指諧星是老天爺給他的最好名號，他用最詼諧的演出詮釋表演藝術，博得掌聲的背後，是無數汗與淚的累積！

許效舜演講生動逗趣，原住民表演藝術團成員及表藝學生回報最熱烈掌聲。(醒吾科大提供)

許效舜罕見露出其長年痛風雙腳，印證諧星名號是用生命搏來的。(醒吾科大提供)

原民局局長羅美菁表示，新北市原住民表演藝術產業蓬勃發展，這些表演藝術團體促進了原住民聚（部）落經濟發展，他們不只是表演團體、更是文化工作者，為部落文化傳承貢獻心力，藉由藝人「舜子」許效舜「大師講座」分享其表演生涯，啟發投入表演藝術的原住民朋友更寬廣視野。

許效舜前年偕恩師澎恰恰與臺北市立國樂團合作，推出 「鐵獅戀國樂II」音樂會， 台上台下一起瘋「鐵獅戀國樂」，透過詼諧的口白，逗趣劇情與演奏方式，讓國樂特有的音樂線條更加年輕化，樂迷沈浸在國樂的人間情緒，感受表演藝術的劇場性是最靠近生命現場的藝術，包含視覺、音覺與動覺綜合元素，再創舜子演藝生涯高峰。

新北市政府原民局副局長陳碧霞(左)與許效舜分享原住民如何傳承表演藝術。(醒吾科大提供)

許效舜生動演講感染了滿場學員，演講結束開心合影。(醒吾科大提供)

「如果有一天我已經不在這裡，朋友不經意偶爾會提起，那我現在就要更加努力，否則將來根本不值得一提，我是什麼東西......」在《鐵獅玉玲瓏2》主題曲勵志歌聲中，許效舜走進大師講座，開場就拉著子弟兵巨炮老師黃智涵，講述《鐵獅玉玲瓏》創作過程，當時幾乎沒人看好，因化的果子狸妝如此醜，但就是成功了，因為有靈魂、有特色！

大師講座在醒吾科技大學舉辦，新北市政府原民局副局長陳碧霞、醒吾科大副校長鍾志明及流行藝術學院院長舒宗浩全程參與。陳碧霞表示，新北市原住民表演藝術團體各具特色，他們把原住民最美的聲音與舞蹈，用舞台表演傳承文化；鍾志明推崇許效舜在表演藝術的成就，是所有想進入這領域者，最佳學習典範。

許效舜說，諧星是老天爺給他的最好名號，他用最詼諧的演出詮釋表演藝術，但博得掌聲的背後，是無數汗與淚的累積。面對嚮往表藝生涯的原民團體及表藝系學生，他強調「如果你不是天才，你就要比別人努力100倍，如果你是天才，就要珍惜你所擁有的100倍。因這圈子竄紅者，絕大多數只有三分天才，靠的都是不斷的努力！」

回首逾30年演藝人生，他有感而發：「人生如浪，要懂得享受興衰沉浮過程。」許效舜曾擔任法警，從公職轉戰演藝界，是人生最大轉折，最感謝母親的力挺，因一開始家族沒有人支持他放棄公職鐵飯碗，如果沒有母親力排眾議鼓勵他圓夢，就沒有今天他的表演生涯。演講中許效舜回想母親病危時，他正好主持《台灣發明王》節目，哥哥來電催促回家，他含著淚請哥哥把電話拿給母親，請母親等候他6小時。錄完節目他以不孝子身分跪回家，向母親最後告別，說一聲「踏進演藝圈沒讓您失望」，這是他對演藝工作的尊敬，也是對母親的承諾。許效舜分享表演藝術精髓，就是要把舞台上的嘻笑怒罵，轉化成勇敢面對人生態度，像他的四方大臉特徵，在別人眼裡是有夠醜的臉蛋，對他而言反而大幅提升其知名度、能見度及辨識度，成了征戰演藝圈利器，即使踏進演藝圈並非一帆風順，也能尋找壓力下求生的力量。

回想退伍時投了履歷到電視公司，許效舜笑說：「那封信到現在還沒有回給我。」一年多後因緣際會，他參加了文建會舉辦的蘭陵劇坊舞台研習並正式考取蘭陵劇坊團員，這段期間他充實舞台知識與實務經驗，從中熟悉了演員、編劇、燈光、音樂、鏡頭、服裝等各種角色。蘭陵劇坊的嚴格訓練，奠定了許效舜深厚的戲劇基礎，他不自禁拉高分貝表示，從白鷺鷥演到夜鶯，又從夜鶯再演成風，演完風接著演氣球，這些表演對他而言都輕鬆自如，已是家常便飯。即使最難的不講話也有戲，臉部表情中的眼神、每寸肌肉、五官都得要操控自如。

許效舜勉勵所有想從事演藝工作者，表演戰士沒有退縮餘地，他以自身演藝人生如浪潮起伏為例，從一開始差點被《連環泡》製作人王偉忠拒於門外，但從不退縮勇敢面，直到被封為台客搞笑天王，他的神聖使命就是就是生命做導演、以身體當演員，隨時準備好，因上了台沒人能救你！許效舜演藝人生精彩豐富，他也分享主持《在台灣的故事》時，介紹一位八旬阿嬤獨力做銅板價自助餐，只為填飽底層工人肚子，那份感動讓他為之心酸，更值得從事文化藝術表演工作者細細品味。

新北市政府原民局局長羅美菁表示，市府推動原住民表演藝術專業培力計畫不遺餘力，進一步強化整體團隊表演專業能力為目標，並依各團隊不同的發展課題與需求，提供延聘專業師資、田野文化調查採集、表演服裝道具、演練場地租借等經費，達到具體協助各團隊提升專業能力的目的。而今年持續委由醒吾科技大學專業師資團隊，培訓「旅北都蘭部落文化藝術團」等9個原民藝術團，透過知名藝人許效舜「大師講座」，傳承原住民文化並提升藝術人才競爭力，進一步深化新北市原住民表演藝術產業。今天在醒吾科大舉辦的大師講座，不但有原住民表演藝術團體參與，醒吾科大表藝系學生也爭睹許效舜風采，擠爆教室現場。