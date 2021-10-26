徐熙娣（小S）26日出席心路公益活動。小S日前因為穿著寬鬆，導致腹部看起來微微突出，網友以為她懷第4胎送上祝福，小S澄清當天衣服是厚、有刷毛，「我小腿這麼細，臉也沒有浮腫，哪裡像孕婦，我不會懷孕了」，被問及在現場捶肚子？她開玩笑說：「直接拿刀來，我捅自己肚子。」

小S現身活動，仍背著摯愛的13年破包，小S笑說連徐媽媽、婆婆最近都來關心她的包包，甚至跟徐媽媽發生爭吵，小S分享婆婆委婉說：「熙娣包包要換新的財源才會滾進來。」徐媽媽則是拜託小S好歹也是的明星，怎麼會把名牌包背成乞丐包，小S坦言現在還是會用這個愛包，除非包包四分五裂，完全不能修補才會放棄，小S也跟徐媽媽說不要干涉她的人生，難道粉絲會因為背什麼包包，影響對她的喜愛，「我換包包就會增加一千萬粉絲？」

小S在26日出席心路公益活動。（陳俊吉攝）

小S預告新節目《熙娣想聊》即將釋出，年底還會錄製談話性新節目，更計劃在明年3月推出新專輯，她透露新專輯是在5年前創作完成，還有一首歌曲是由大S創作，小S表示大家聽到會噗嗤一笑，也會感動落淚，並提到因為遇到疫情等因素延遲推出，但歌曲完成後，至今都完全沒有調整，「5年前就是我要的，現在也一直不過時。」

小S在活動結束後，開心跟大家分享摯愛的包包。（許雅淳攝）

她當初一創作後，就給3個女兒欣賞，女兒們一開始紛紛稱讚媽媽好厲害，直到確定明年要釋出，女兒再度聆聽新歌，只冷淡說：「終於要出了。」小S無奈說小孩長大了，真的不一樣，至於明年會有演唱會計畫？小S直言屆時要等新專輯推出，看粉絲的反饋，「不然每次粉絲都說要我開小巨蛋，結果一開就只有500人，真的要確定等很多粉絲都喜歡，我才會要開。」

在現場，一被問到姊姊大S的近況，小S小心翼翼說自己真的沒辦法回答，因為曾經幫大S回答了幾題問題，但她回家後，被大S嚴重警告：「妳不要再擅自幫我回答任何問他，我的問題我自己會答。」小S頻頻道歉，「我真的很怕她，我很尊敬她」，但小S忍不住說在新專輯有一首歌由大S寫詞，小S的新節目《熙娣想聊》是大S擔任製作人，姊妹倆互相力挺，小S向大S喊話：「姊，我這樣講可以吧，畢竟這些都是事實。」