封測廠力成(6239)今（26）日召開法說，在DRAM、Flash需求維持穩健、凸塊（Bumping）及晶圓級封裝（WLP）產能增加帶動下，公司對2021年第四季維持樂觀展望，預期營收可望略優於第三季，獲利則力拚持穩向上，全年資本支出維持170億元不變。

力成總經理呂肇祥表示，第四季狀況仍相當不錯，全年營運表現將符合預期。根據目前客戶對記憶體及邏輯業務需求，加上凸塊、覆晶封裝及先進製程業務具相當成長性，對明年營運維持樂觀看待。

呂肇祥指出，力成第三季標準型DRAM產能滿載、行動DRAM旺季需求暢旺，繪圖DRAM需求亦持續好轉。NAND Flash營收則創新高，但SSD受零組件短缺影響稍弱。邏輯方面，力成營收年增達2～3倍，旗下超豐產能持續吃緊、晶兆成及Tera Probe需求亦強勁。

對於中國大陸限電措施是否受到影響，力成董事長蔡篤恭表示，西安廠未受影響，服務中國大陸及台灣部分客戶的蘇州廠，則在限電初期受到蠻大影響，但在當地主管機關協助下已逐漸恢復正常。所幸蘇州廠營收貢獻比重非常低，因此對集團整體影響甚微。

展望後市，呂肇祥對第四季營運維持樂觀看法，預期營收可望略優於第三季，獲利則至少可持穩第三季高峰、力拚向上，整體表現應仍算不錯。其中，DRAM及NAND Flash需求維持穩健，SSD/SIP/SIM經與客戶及供應商三方努力下，缺料狀況可望改善。

凸塊及晶圓級封裝方面，呂肇祥表示目前產能吃緊，力成決議投資擴產，月產能預計自9.5萬片增至10.5萬片。而電競、散熱等終端產品逐步從打線轉向覆晶封裝（Flip Chip），使目前晶片尺寸覆晶（FCCSP）產能吃緊，亦決議投資擴增產能因應需求成長。

覆晶球閘陣列（FCBGA）需求亦非常強勁，但面臨ABF載板供給不足狀況，力成對此與供應商及客戶正進行策略聯盟，預期狀況會有所改善。CMOS影像感測器（CIS）新廠產線機台建置進展順利，目前正在進行驗證，可望增添明年營運成長動能。

邏輯業務方面，呂肇祥表示集團今年有頗大突破，力成持續按計畫增加產能、陸續進行重要客戶驗證，旗下超豐第四季產能持續吃緊，晶兆成及Tera Probe在車用需求相當暢旺，將成為明年重要成長動力之一。