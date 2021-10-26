趕搭「魷魚遊戲」熱潮，宏匯廣場將於10／30 、31週六日下午2點至4點舉辦「宏匯百人搗蛋趴」、參加者並贈送價值超過$1000元以上「搗蛋大禮包」，當天宏匯廣場並會派出扮裝為「魷魚遊戲」紅色守衛，帶著萬聖節打扮參加遊戲者至全館各樓層遊行討糖，邀請爸爸媽媽歡迎帶著小朋友一起來全館趴趴走、歡樂一下午。

宏匯表示，星宇航空星探者自進駐宏匯廣場後，創意造型大受歡迎，陳列點一直都有航空迷與父母親帶著小朋友一起拍照合影。全館各樓層的箱型電梯內、電梯門，星探者都已經換上裝扮，準備在新莊宏匯過今年的萬聖節了。

星宇航空將於「星宇小舖」快閃店舉辦「Trick or Treat：給你糖、快搗蛋」活動，10／30、31兩日的下午2點至5點，歡迎有萬聖節變裝的大小朋友，與現場空服員或館內星探者變裝看板合影、完成上傳並標註星宇航空即可獲得「星宇航空機上脆涼糖與夜光貼紙組」，數量有限送完為止。

B2樓全新開幕的日本DAISO大創百貨，推出萬聖限定商品專區：討糖必備南瓜罐、巫婆帽…等提供民眾選購；5樓的Home.焙小日子推出4款萬聖節烘焙甜點菜單，$620元起就可以擁有2個小時親子共作萬聖主題甜品的溫馨時光，留下美好回憶，時段有限，務必盡早預約。

另外，美麗新影城應景推出萬聖經典片《月光光新慌慌： 萬聖殺》，持玉山宏匯廣場聯名卡，平日週一到週四享全票66折，週五假日享全票8折。

去年3倍振興券賣最好的運動休閒鞋品牌：adidas 、adidas originals 、Reebok 、PUMA等6家運動品牌10／30、10／31推出限定消費滿千折百限時優惠，延燒去年「振興券換鞋鞋」的熱潮。

今年宏匯廣場一樓挑高區登場的植萃保養專區「「Beauty Park美麗庭園」，即日起至11／17(三) 超級匯會員當日累計消費滿2000元送200元電子贈品券。當日累計消費滿3000元贈「Beauty Park森活環保拖特包」乙份。

此外，每年11月11日為消費者年度購物盛典，宏匯廣場為會員打造最狂購物盛會，雙11當日超級匯會員點數雙倍贈，館內另有多款精選配件均一價1111元，五家主題餐廳如瘋一鍋、 明森宇治抹茶專賣店、燒桶子、饗燒板料理、Gino Pizza Napoletana等推出雙11多人超值套餐只要1111元不可錯過。「宏匯e-shop線上購」亦規劃豐富的雙11主題爆品，從美妝保養到3C家電都能讓你在家也能同享雙11購物優惠。