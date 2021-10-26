尖端醫(4186)宣布研發的蛋白質藥物TAT-HoxB4，技術移轉和迅生命科學，第一階段分三期，共可收取150萬美元。若和迅生命科學開發順利，未來階段總里程碑金或可上看2400萬美元及上市十年分潤金，為尖端醫未來營運、獲利增添新利基。

尖端醫表示，開發的造血幹細胞增生技術，透過TAT-HOXB4蛋白藥物刺激造血幹細胞生長，可適用領域極廣，包括抗癌輔助、骨髓移植等，可透過提升造血幹細胞的效能，讓癌症病患在化療後，可縮短「嗜中性白血球不足」的恢復期，這市場規模可望伴隨癌症藥市場而擴大，頗受國際市場重視。

據IQVIA統計顯示，預估2025全球腫瘤藥物支出將達2690億美元，未來市場增長率9～12%；另依The Business Research Company 針對G-CSF藥品市場的研究報告中指出，2023年的市場值可達到83.3億美元。

尖端醫在衛福部通過施行特管辦法後，雖在疫情影響下，仍帶動其他營收成長，另新藥開發亦有斬獲，旗下蛋白質藥物TAT-HoxB4完成階段開發後，技轉和迅生命科學進行臨床階段驗證。

尖端醫蘇文龍董事長指出，此次將相關技術與專利轉授權和迅生命科學，即是不同專長公司接力開發的實例，並分別在不同臨床試驗階段完成後，支付里程碑權利金，也將在產品上市銷售時，最多仍可收取10年銷售分潤。後續將持續專注在細胞治療與保存、體外檢驗技術與毒品檢驗，強化營運能量。

根據簽訂的專利技術移轉契約，尖端第一階段可收取150萬美元，後續分為三個階段，依臨床進度與商品化時程，可收取2400萬美元，合計總里程碑金2550萬美元。若和迅生命科學第2～4階段開發期間，讓渡或授權第三人時，尖端醫可收取不同比率分潤權利金，若新藥查驗登記審核上市後，尖端醫可依產品銷售稅後淨利分潤3％之十年權利金。