由於再生能源併網量持續增加，對於搭配儲能系統更顯重要，台電結合Gogoro，打造世界首座電動機車V2G電池交換站，26日在台北設置2座V2G(Vehicle-to-Grid)電動車智慧充電示範場，在電網需要時扮演「虛擬電廠」角色，協助強化電網穩定。

台電指出，電池交換站具電能回輸電網功能，可儲存60度電能，等同一般家庭約4至5天用電量，已經正式上線進行驗證示範，未來結合電能管理系統可智慧排程充電，每一座電池交換站也可成為提供分散式電源的儲能站，有需要時將電能回送電網。