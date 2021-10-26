成立16年，擁有近3萬名員工的OPPO，傳出正籌謀上市。

36氪報導，10月25日淩晨5點44分，OPPO內網「Hio」上公布一則關於薪酬改革的內部信，標題為「面向未來、面向價值創造，Tony談全面薪酬變革」（Tony為OPPO創辦人陳明永）。

內部信中稱，OPPO將變革沿用數年的薪酬機制，在員工的薪酬構成中引入「績效股」，尤其是O16級（OPPO的員工層級，16級為中層）以上員工，股票將成為其薪酬中重要的組成部分。

雖然沒有上市，但OPPO內部一直有獨立的股票結算機制，內部員工將其稱為「黑市」。多位OPPO員工描述過交易過程指出，在一個QQ群裡，有人拋（股票），有人接，員工可以自行商議價格，再去位於東莞的步步高總部財務部門辦理買賣手續。

這種隱晦的股票交易方式並不能真正起到激勵OPPO員工的效果。在內部信中，陳明永談到，OPPO現行的這套獎金購股方案既沒有讓員工產生強感知，也不符合業界的普遍實踐，簡言之，股權在吸引、保留人才上發揮的作用，並不理想。

因此，OPPO 此輪對薪酬體系動刀，並且在最新的薪酬方案中，引入公開的股票激勵，證明「上市」已經是 OPPO 眼下的必選項。

OPPO 至今沒有正式宣佈過上市決定，36氪針對上述消息向OPPO官方進行了核實，截止發稿，OPPO暫無回復。但種種跡象表明，OPPO正在籌備上市。

一位尚在OPPO就職的內部人士說，目前OPPO正在分批對員工進行薪酬改革指導，「HR在現場宣講的PPT裡，也會談到公司未來會有上市計畫。」

一位離職的OPPO中層告訴36氪，2021年初，OPPO就引進了多名來自「四大」（指KPMG、資誠、德勤、安永四家會計事務所）的審計人員，目前正在進行內部合規梳理工作。

不過，對於OPPO上市的時間表與板塊選擇，目前內部尚無定論。「OPPO 內部的流水、稅務、股權錯綜複雜，距離合規還差得很遠，梳理工作沒個2～3年完成不了。」

另有多個來自OPPO內外的獨立信源對36氪表明，OPPO背後的重要操盤者、步步高集團董事長段永平也已經從久居的美國家中回到國內，其回歸或與此輪OPPO上市有關。