為傳承在地文化信仰，中埔鄉公所邀請蘋果劇團創作《保庄佑民四十九庄王爺公》兒童劇，內容依據去年委託雲林科技大學團隊所做的田野調查及口述歷史等改編設計，31日將在四十九庄保安宮前演出。

中埔鄉長李碧菁說，為了這次演出，劇團參考《中埔鄉四十九庄保安宮客庄祭祀圈調查》一書並打破舊有表演形式，設計出新型態的劇場語言，當天也會有在地團體演出，藉由多元的表演引導民眾認識在地文化。

李碧菁表示，山區藝術資源缺乏，為推動及照顧弱勢孩童們享受藝術資源平等化，特別邀請「嘉義縣智障者家長協會」與「安安之家」的孩童來看劇，因防疫關係目前開放500個名額都已額滿，當天現場會再開放150名入場。

四十九庄保安宮王爺廟主委郭明彰指出，在演出前一天，廟方特地親自送邀請函請過去四十九庄的廟宇前來參與祈福法會，共有33間宮廟、超過百座神明將共襄盛舉來看戲，是自光復以來地方難得一見的宗教盛事。