經典的逆轉恐怖遊戲《紅怪（CARRION）》即將登上主機！世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與遊戲開發團隊 Phobia Game Studio 在今日於 PlayStation 官方部落格釋出《紅怪》主機版遊戲預告，售價新台幣 $590 元。你準備好成為下一個恐懼散播者了嗎？

官方遊戲預告

《紅怪》是一款逆轉恐怖遊戲，不同於其他的遊戲作品，在《紅怪》中，玩家扮演的是一隻無固定型態、不知道從何而來的觸手生物。通過跟蹤、吞噬將你困於囚籠的人，你可以將恐懼和慌亂傳播到這座監獄的每處角落。而隨著你一步步拆毀這座監獄，你也將掌握越來越強的技能，不斷生長、不斷進化，最終得以伸張心中正義。

對《紅怪》有興趣的玩家們可以追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和遊戲官方 Shadow Warrior 3 (@kroskiewicz) 的 twitter 以獲得更多詳細內容，或是前往 Steam 遊戲頁面重溫紅怪帶來的戰慄與驚悚體驗。