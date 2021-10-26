國泰世華銀行ATM日前因系統轉換大當機，不少民眾沒領到錢卻被扣款等情事，引發民怨；國泰世華銀行董事長郭明鑑今下午親上火線說明，先對受影響的民眾表達「深深歉意」，提供每位受影響的客戶為期1年、5次的新台幣跨行交易、轉帳免手續費等措施，預計這次補償措施成本約在1000萬元上下。

此外，國泰也對所有民眾提供自本周四起到月底，即使是他行客戶，只要用國泰世華銀ATM進行跨行新台幣提款、轉帳，也提供5次免手續優惠；國泰表示，免手續費將採取事後返還的方式運作。

國泰世華銀行全台ATM有4915台，每日平均使用達33萬筆，這次系統出包共有3萬9314名消費者受影響，目前多數款項都已匯回到消費者帳戶中，受影響的比數約占3％。

國泰世華銀行全台ATM於18、19日大當機，不少民眾因沒領到錢卻被扣款，且客服也打不進去，而引發民怨；金管會主委黃天牧昨也針對國泰事件表達關心，銀行局已發函給國泰世華銀，要在一周提出當機說明，未來不允許再發生。