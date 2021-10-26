明德中學餐飲科學生周佩儀持續努力，奪下全國技能競賽餐飲服務職類金牌。(林欣儀攝)

全國技能競賽日前落幕，去年僅奪得佳作的明德中學餐飲科三年級學生周佩儀，針對自己較不擅長的互動服務項目加強練習，且疫情期間仍持續不懈努力，一舉奪下餐飲服務職類金牌；另就讀東峰國中二年級的陳宥蓁，與周佩儀一起練習並交流，也奪下青少年組金牌。

身材高挑、長相秀氣的周佩儀個性文靜，一拿起桌邊服務的叉子等工具，立即展現出專業一面，她說，自己在水果切割、切烤雞或桌邊烹調等技術都算純熟，但因沒有良好的公關能力，在與客人互動的過程常不知道該說些什麼話題、甚至因此卡關。

為了補強不足處，學校每天舉辦模擬餐會、出動至少12位以上教師擔任客人，連校長也加入，周佩儀說，經過不斷的練習及師長指導，逐漸掌握訣竅；競賽時，她製作「火焰香蕉」項目時因酒精放太少、火沒燒起來，該桌客人還安慰「一看就是最好吃的」，也因為應對沉穩獲評審肯定。

其實，周佩儀高一時就曾參加技能競賽，但只奪下佳作，她說，當時就立志要再接再厲；今年疫情期間雖停課，但在家裡仍持續練習，之後學校也特別開放教室讓她練習，才能有好表現。未來將選擇高雄餐飲學校就讀，並繼續努力、希望明年選上國手且能在國際賽爭光。

同樣參加今年全國技能競賽的莊雅竹，在餐飲服務項目奪下第四名，她說，比賽最大的收穫在於相互切磋的過程，發現自身不足並學習對手優點，她獲益匪淺。與周佩儀一起練習、同樣奪金的陳宥蓁說，在練習過程中，與學姊相互交流，學到很多技巧，有時兩人會相互討論、一起進步。