台南市搶攻振興五倍券行動支付商機，11月起連續4周的周六，民眾逛花園夜市出示振興五倍券數位標章，即可免費領取「奶茶＋雞排」1分，每周限量250份。經發局市場處指出，該計畫由經濟部中部辦公室審核補助，現也爭取武聖、大東夜市通過審核，讓台南「大武花」3個大型夜市都有免費雞排、奶茶可領。

台南市經發局市場處長陳豪吉表示，11月6、13、20及27日，連續4周的周六，民眾只在花園夜市出示振興券數位標章，就可獲贈免費奶茶與雞排。此外，即日起到12月31日，民眾到各公、民有市場及夜市，使用振興券行動支付，每周都有機會抽獎贈送價值2000元的人氣商品組合包。

台南市鼓勵傳統攤商及市場使用行動支付，使用行動支付即可獲得額外優惠，預計年底前至少有500攤以上加入，讓民眾輕鬆行動支付消費。

經發局市場處表示，針對市場攤商，只要今年底前加入行動支付行列，即可獲得1800元補助金，如果今年底來不及申請，明年4月底前申請，也可獲得900元獎勵金；另，管委會及自治會幫攤商申請，最高可得1萬元獎勵金。