女星小S（徐熙娣）在奧運期間多次發文支持中華民國選手，未料引起大陸網友不滿出征，馬上丟了4個代言，原定的心節目也延宕，讓她心情大受影響，社群上最後一篇文都停在8月1日；在臉書和IG停更近3個月，小S終於主動曬照曝近況，帶著3個女兒做公益喊感覺好。

奧運期間小S在臉書和IG熱情替中華民國選手加油，還大方喊話「要邀請所有奧運選手，到家裡一起用餐為得獎慶祝」；沒料到這件事情登上微博熱搜，受到大陸網友熱烈討論，甚至湧入她的微博留言謾罵，連帶4個大陸代言秒被終止，女兒Elly（許曦文）也受影響，當時僅回應「先讓我靜一靜好嗎？」。

在臉書和IG停更近3個月，小S終於主動曬照曝近況，帶著3個女兒做公益喊感覺好。(圖/ 摘自小S徐熙娣臉書)

遭陸網友出征後，小S一改先前大小事都在臉書或IG發文、開直播的習慣，最後一篇文停在8月1日，粉絲也都很好奇她的近況，日前和賈永婕到台東做公益，才有近照流出，凸肚樣還讓人誤以為懷第四胎；而小S今（26）日驚喜在停更近3個月的臉書和IG發文，貼出和3個女兒一起做公益的合照，神色輕鬆看得出心情已恢復，她也雀躍地表示，「感覺真好」。

網友等到小S更新近況，紛紛在底下熱情回應，「好久不見了，3個女兒都變成美麗的姑娘」、「小S都不會老」、「最美的畫面」、「S妳真的很棒，是孩子的好典範」、「根本4姊妹啊」、「不愧是國際巨星」、「S姊終於更新啦」、「那個腿！！都好直好細」。