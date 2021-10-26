三重15歲少女從社區高樓墜落無生命跡象 鄰居驚嚇急報案 16:432021/10/26 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重少女從社區高樓墜落 鄰居急報案（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 15歲少女26日下午2時許，從三重區大仁街某社區疑似8樓處墜落，全身重創，鄰居見狀，趕緊打電話通報警消到場，救護人員獲報趕抵後發現少女已無生命跡象，緊急送醫急救，詳細事發原因仍待警方進一步釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 三重15歲少女自住處高樓墜落 全身重創無生命跡象 頭份新住民社區服務據點揭牌 #社區 #墜落 #鄰居 #女童 #高樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高樓住戶遇6.5強震逃不掉超絕望 專家教3動作保命 17:152021/10/25 財經 新莊社區大樓深夜竄火舌 6樓起火點救出一對母女2人嗆傷 07:592021/10/25 社會 板橋警派出所長異動 分局長期勉維護社區安全 18:262021/10/25 寶島 鄰居聞陣陣燒焦味 警消破門驚見三重男倒臥死亡 19:362021/10/25 社會 林口文林所長布達 地方仕紳踴躍到場觀禮力挺 17:582021/10/25 寶島 懷孕竟長滿皺紋 甜美孕婦變「老太婆」驚人樣貌曝光 14:142021/10/25 國際 中小企導入ESG勢在必行 04:102021/10/26 產業特刊 亞東科大長期照護特色教室 揭牌 04:102021/10/26 金融．稅務 新北銀髮據點助力 高年級職涯再起航 09:002021/10/26 政治 新莊歐洲村社區深夜大火6人急送醫 疑充電器爆炸所致 10:332021/10/25 社會 莊園宅雙橡園1812 打造獨特生活品味 04:102021/10/26 產業特刊 社會熱門新聞 報應來了？性侵國二少女焚屍逃死刑 主嫌林春雄獄中離奇暴斃 - 社會 台版「原始生活21天」？ 男當野人裸身放逐山區竟為這原因 - 社會 「忘齡嬤」散步忘記回家的路 暖警一句提醒她驚呼：原來年紀這麼大了 - 社會 金門7旬退休公務員遇假檢警 近400萬元積蓄遭騙光光 - 社會 「母勸不回」25歲女12樓頂樓急速墜下 送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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