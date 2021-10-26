徐姓男子與親友在日式居酒屋聚餐，藉口肉太鹹，找女服務員來處理時，竟突然伸出鹹豬手，拍打女服務員的屁股，因而挨告。徐男否認犯行，但台北地院不採信，依性騷擾罪判徐3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，徐男去年8月16日晚間，在台北市大安區「乾杯BAR」日式居酒屋和親友聚餐，席間，徐男向店家反映肉太鹹，待女服務生前來詢問狀況時，徐男趁女服務生不及抗拒，以左手掌心觸摸她的臀部。女服務生不甘受辱提告，徐男因此遭起訴。

北院審理時，徐男否認犯行，辯稱他父親對肉的品質有意見，才會請女服務員出來解釋，因父親情緒不好，現場氣氛很尷尬，才拍女服務生肩膀安撫她沒事，沒有拍屁股。

徐男的辯護律師則說，女服務員指述前後不一，且案發4天後才向公司申訴，1個月後才報警，有違常情。

女服務員到庭證稱，徐男當天一進餐廳就在找人陪酒，後來得知是她負責出餐，就叫喚她名牌上的綽號，表示餐點很鹹，要求她「陪喝一杯」；徐男還說「灑鹽也不是重點，多喝酒就好」，同時伸手拍她屁股，她當下喊「你摸我屁股」，徐男則一直訕笑。

法官認為，女服務員與徐男沒有交情、恩怨，沒有誣陷、杜撰性騷擾情節的動機，另有店內監視器畫面為證，徐男拍女服務員後，臉上表情確實在笑，與女服務員指述相符，因此認定徐男犯行，依性騷擾罪判他3月徒刑。