歐洲在台商務協會低碳倡議行動（ECCT LCI）與全球風能理事會（GWEC）共同舉辦2021全球離岸風電產業高峰會，邀請行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等官員與會。

沈榮津致詞時表示，離岸風電第三階段區塊開發2022年上路，預估至2035年，離岸風電年發電量將達773億度，累積帶動新台幣3.2兆元投資，並創造本土7.4萬人次就業機會。先前已對外公告離岸風電第三階段選商規則，將自2026年起，每年釋出1.5GW，10年間共計釋出15GW裝置容量，支持產業永續發展，確保台灣在亞洲離岸風電市場重要地位。

經濟部長王美花表示，目前台灣已完成2座具商業規模風場，除今年8月台電離岸一期風場完工，海洋示範風場早已於2019年商轉，不僅驗證台灣離岸風電開發可行性，兩年間也解除民眾相關疑慮。

王美花指出，雖然台灣離岸風電屬亞洲領先地位，仍在起步階段，目前所需技師、船員多來自其他國家，今年為管控疫情加強邊境管制措施，使得外籍人員入台較為嚴格。為將風場建置影響降至最低，8月已通過更新版入境防疫計畫，加速外籍船員申請入境程序，相關申請並展延至年底。