第一建築經理公司今（26）日表示，根據財團法人金融聯徵中心統計，近一年新增房貸資料顯示，台北市年收在100萬元以內的購屋族，從去年下半年到今年下半年，四個季度期間，以內湖、中山、文山等三區，交易最多，最為熱門，年收不到百萬元的小資族入住台北，不是夢。

第一建經指出，最近四個季度，台北市以內湖共新增1163件房貸最高，居台北各區之冠，購屋平均總價約1761萬元，平均單價48.1萬元，銀行核貸利率僅1.4％。

新增貸款排名居次的是中山區，達1122件，平均總價1698萬元；而文山區房貸量801件位居第三名，購屋總價1483萬元。

第一建經總經理謝萬雄表示，從聯徵中心統計及第一建經不動產交易履保案件分析，內湖有內湖科技園區等多家高科技產業、媒體集團進駐，設立總部，因此內湖上班族收入穩定，都是銀行眼中的優質房貸戶，因此核貸利率平均僅1.4％，是各區最低。

房地產業者分析，若以總價平均1700萬左右，可以在內科買3房舊公寓，或是東湖電梯小宅，讓年輕夫妻卡位台北市門牌。

中山區則排名新增貸款第二名，達1122件，平均總價1698萬元。

第一建經研究中心副理張菱育分析，中山區有不少套房及挑高複合式住宅，都屬於低總價、好入手的產品，且中山區地段精華，是不少單身首購族在台北購屋的優先選擇之一；

而文山區房貸量801件位居第三名，購屋總價1483萬元。

張菱育分析，文山區擁有低單價、坪數空間大的優勢，吸引新婚夫妻、小家庭在此購屋，2~3房的公寓或2房電梯大樓是熱門產品。

至於台北市購屋總價最便宜的是萬華區，平均1126萬元，是唯一總價在1200萬以下的區域，可以說是成家壓力最小的區域！若以該區近年核貸條件來推估，申貸7成5，貸款30年，利率1.47％來核算，兩人共同支付貸款，每月房貸約2.8萬元，不僅能晉升有殼族、入住台北門牌，再也不用看房東臉色租房子。

張菱育表示，年收入不到百萬元的首購族，想要入住台北不是夢，但建議可以3種方式買房。

首先，夫妻雙薪合力購屋財務壓力較低，建議可由夫妻之間收入比較高，或任職公司規模較佳的人申貸，有機會爭取較好的房貸成數和利率，不過每月房貸最好不要超過家庭月收入的1/3，避免影響生活品質。

第二，「親友合資、持分共同登記」，找兄弟姊妹或熟識親友一起合購房子，不僅每人拿的頭期款比較少，還可拉高購屋預算，選擇2~3房的房子，以房貸取代租金，不過為避免產生糾紛，合購最好要以出資比例，採持分方式共同登記；若房子只登記在一人名下，其他人則可申辦預告登記，避免被人任意處分不動產。

第三，「先求有再求好」，台北仍有低總價的套房產品，包括：中山、萬華、北投等區，目前還可以找到500萬內的小套房；但建議必須留意，這些小套房若坪數過小，貸款成數會比較低，甚至不核貸，有些屋齡較高、住商混合、缺乏管理等問題，未來脫手的待售期也較長，也是入手前應評估的條件。