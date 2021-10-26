安克生醫（4188）表示，旗下針對甲狀腺癌研發出非侵入性的甲狀腺超音波AI判讀軟體之深度學習版進階產品，新增腫瘤AI自動圈選功能，近日獲美FDA 510(K)上市許可，將更有效輔助醫師判斷甲狀腺癌。目前已推廣至海外20多國，國內也進入20多家大型醫療院所與健診中心，替甲狀腺癌的診療跨出新里程。

甲狀腺癌位列我國十大癌症，更在女性癌症榜上排名第四，國內平均每4人就有1人患有甲狀腺結節。傳統甲狀腺結節的超音波診斷，是依據檢查者的主觀認定，做出診斷與處置建議，判讀結果可能受不同檢查者的臨床經驗差異影響。

安克生醫研發完成的非侵入性甲狀腺AI智慧檢測系統，提供醫師更客觀的基準參考，進而輔助醫師決策時更為準確；當醫師根據自身經驗，搭配AI輔助判讀，均認定甲狀腺結節的惡性機率低，患者即可先以超音波定期追蹤，減少不必要的「侵入性」穿刺細胞學檢查。

安克生醫李伊俐總經理指出，甲狀腺AI智慧創新醫材為全球第一個針對甲狀腺、獲美FDA上市許可的智慧醫材軟體，上市後，持續根據使用者回饋來進行軟體升級與介面優化；目前已獲美國、台灣、歐盟、中國上市許可，並推廣至海外20多國及上百間醫院。

國內方面，已進入台大、彰基、秀傳、中國附醫等20多家大型醫療院所與健診中心，提供醫師更客觀的基準參考，進而輔助醫師決策時更為準確，也讓AI更無縫接軌到現在的診療流程，達到及早發現、及早治療的效果，並提供甲狀腺結節患者客觀一致性的報告，作為持續追蹤的最佳工具。