為保障勞工老年退休生活，雇主除了應為勞工自提至少6％的退休金外，勞工也可以每個月自提6％退休金，勞動部統計，截至今手8月為止，全國提繳勞退勞工有712萬2939人，其中79萬3925人，截至今年8月為止，參與自提的勞工人數比率已超過11％、平均提繳率達5.62％，最多人選擇6％提繳。

勞動部統計顯示，選擇自提的79萬3925人勞工中其中受僱勞工有69萬3255人，其他包括實際從事勞動雇主、自營作業者、委任工作者等。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨說，平均自提薪資為6萬3005元，其中以3萬6301人至4萬5800元人數最多達15萬8194人。

謝倩蒨提醒，勞工自願繳退休金彈性高，勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1％至6％範圍內自願提繳退休金，也可隨時停止自願提繳，無論打工族的青少年或者小資族都可以小額提繳，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅優惠、請領退休金時，還有不低於2年定期存款利率的收益保障。