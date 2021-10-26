中央流行疫情指揮中心宣布加開AZ預約名額，今晚6點可預約。（指揮中心提供）

繼今天下午宣布加開BNT疫苗預約後，中央流行疫情指揮中心再宣布加開AZ預約名額，10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之41歲以上民眾，可於今天傍晚6點起至疫苗平台預約，約29.7萬人符合資格。

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/，以下簡稱預約平臺）第12期第2階段將增加開放「10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之41歲以上民眾[即1980年12月31日(含)前出生]」，預約接種第二劑。預約時程10月26日下午6時至10月27日中午12時止；施打時程：10月28日至11月3日。

指揮中心說明，前述對象將於10月26日下午6時起開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平臺或合約醫療院所方式提供民眾接種。