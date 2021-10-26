年收不到百萬元入住台北不是夢？根據財團法人金融聯徵中心近一年新增房貸資料統計，台北市年收在100萬內的購屋族，從去年下半年到今年下半年，四個季度期間，以內湖區交易最多，共新增1163件房貸，居台北各區之冠，購屋平均總價約1761萬元，平均單價48.1萬，銀行核貸利率僅1.4%。

第一建經總經理謝萬雄表示，從聯徵中心統計及第一建經不動產交易履保案件分析，內科除了高科技產業，還有包括媒體等知名企業進駐內湖設置總部，因此內湖上班族收入穩，都是銀行眼中的優質房貸戶，因此核貸利率1.4%是各區最低！而以平均1700萬左右，可以在內科買3房舊公寓，或是東湖電梯小宅，讓年輕夫妻卡位台北市門牌。新增貸款居次的是中山區1122件，平均總價1698萬元；而文山區房貸量801件位居第三名，購屋總價1483萬元。

第一建經研究中心副理張菱育分析，中山區有不少套房及挑高複合式住宅，都屬於低總價、好入手的產品，且中山區地段精華，是不少單身首購族在台北購屋的優先選擇之一；文山區擁有低單價、坪數空間大的優勢，吸引新婚夫妻、小家庭在此購屋，2~3房的公寓或2房電梯大樓是熱門產品。

購屋總價最便宜的是萬華區，平均1126萬元，是唯一總價在1200萬以下的區域，可以說是成家壓力最小的區域！若以該區近年核貸條件來推估，申貸7成5，貸款30年，利率1.47％來核算，兩人共同支付貸款，每月房貸約2.8萬元，不僅能晉升有殼族、入住台北門牌，再也不用看房東臉色租房子。

張菱育表示，年收入不到百萬元的首購族，想要入住台北不是夢，但建議可以3種方式買房，1.夫妻同心、其利斷金，夫妻雙薪合力購屋財務壓力較低，建議可由夫妻之間收入比較高或任職公司規模較佳的人申貸，有機會爭取較好的房貸成數和利率。2.親友合資、持分共同登記，為避免產生糾紛，合購最好要以出資比例，採持分方式共同登記；若房子只登記在一人名下，其他人則可申辦預告登記，避免被人任意處分不動產。3.先求有再求好，台北仍有低總價的套房產品，但要留意這些若坪數過小，貸款成數會比較低，甚至不核貸，有些屋齡較高、住商混合、缺乏管理等問題，未來脫手的待售期也較長，也是入手前應評估的條件。