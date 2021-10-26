台大醉月湖殺鵝男稱「想吃天鵝肉」 撿屍裝箱送人烹煮

台大醉月湖1隻公鵝今年3月某日凌晨遭人拎住脖子窒息死亡，犯嫌還將鵝屍體裝箱帶走，此事在PTT引發喧然大波，警方事後逮到涉案吳姓男子，吳男稱當天臨時起意「想吃天鵝肉」才到醉月湖閒晃，但辯稱鵝被找到時已明顯死亡，他僅「撿鵝屍」回家，之後擔心細菌感染，又將鵝送給外勞煮來吃，26日他遭檢方依違反動保法起訴。

台大醉月湖1隻公鵝今年3月22日凌晨遭1名男子下毒手，男子將鵝拎著裝箱騎腳踏車帶走，整起凶殺案在PTT被披露， PO文中還曝光監視器畫面要全民肉搜殺鵝凶手，校方事後也到派出所報案，對凶手提告侵占；日後新北市1位民眾報案稱聽到鄰居抓到1隻鵝還不斷炫耀，警方因此循線逮到吳姓兇嫌。

吳姓兇嫌到案後坦承「突然想吃天鵝肉」，因此就到台大醉月湖晃一下，他辯稱當時鵝已經明顯死亡，他只是「撿鵝屍」，之後還擔心屍體細菌多，就拿給外籍移工煮來吃；不過他之後又一度改口稱當時鵝仍奄奄一息，檢方認為鵝致死原因是吳男徒手捕獲並抓提頸部，台北地檢署26日依《動物保護法》宰殺動物起訴，另外吳男還偷台大校園的紙箱裝鵝，再犯1條竊盜罪。

據了解，吳男是名裝潢臨時工，原住在新北市中和，住處曾發生火警，後來就沒住在該處，警方查訪時曾撲空，懷疑吳男居無定所；此事在當時引起眾多台大師生的憤怒氣情，不少網友說，「希望台大硬起來，為鵝爸爸討公道」，也有人說該名殺鵝凶手是慣犯，經常至台大捕魚、抓鴨鵝。