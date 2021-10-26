公路總局今（26）日公布109年度遊覽車客運業完整評鑑結果，27家未合格業者名單曝光。（公路總局提供）

公路總局今（26）日公布109年度遊覽車客運業完整評鑑結果，依據「基本安全紀錄」、「專業科技化管理」及「品牌化經營」等3項目，評列優等業者11家、甲等業者444家、乙等業者417家，另有27家評列不列等（未達乙等）。公路總局並提供未達乙等27家名單及11家優等業者名單。

公路總局訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，今年6月29日已首先公布不列等（未達乙等）業者，亦即未達基本安全紀錄，以及乙等以上業者，亦即符合基本安全紀錄。

7月20日再公布第二階段乙等業者，及甲等以上亦即符合專業科技化管理業者。至第三階段係由通過「基本安全紀錄」、「專業科技化管理」這兩項，符合申請優等資格的業者提出申請，經公路總局評鑑小組實地評鑑後，列出11家優等業者，亦即「基本安全紀錄」達到優良水準，「專業科技化管理」完善，且已建立「品牌化經營」。

公路總局今（26）日公布109年度遊覽車客運業完整評鑑結果，11家業者列優等。（公路總局提供）

另公路總局7月底公布第二階段評鑑結果時，部分業者符合申請第二階段甲等評鑑資格、但未於規定期限提出申請而列計乙等，公路總局再提供申請甲等評鑑機會。此次再評鑑後確認符合甲等標準業者有13家，因此從乙等改列甲等。

公路總局也補充說明，該評鑑作業要點有動態調整機制，乙等以上業者，自年度評鑑結果發布後，每半年定期檢核安全紀錄，若是安全紀錄不符原等第標準，則調降等第；若發生重大交通事故，亦將依安全紀錄調降等第。至於評列不列等者，改善後可申請檢核半年期間以上安全紀錄，經確認已達乙等標準者，改列乙等。

公路總局表示，評鑑相關資訊在公路總局官網https://www.thb.gov.tw/或監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/查詢。