鈺創科技董事長盧超群指出，目前台灣半導體產值排名全球第二，但半導體每三年一個世代，只要台灣一個疏忽，從全球第二名掉到第六名，也不是不可能的事，只要有一個技術突破，五年可以成就一個巨無霸台積電，同理，三星未來也有可能因技術趕上。半導體產業需要社會支持，因為萬一策略不對，未來還是可能被翻轉。

盧超群表示，台灣過去「惦惦呷三碗公」，現在美中韓及中東等地都在加大投資，從去年開始的五年，半導體全球投資將超過一兆美元，今明兩年，中國大陸要蓋八座半導體廠，台灣也有八座，以前不造廠的美國，這兩年也要蓋六座廠，歐洲和中東三座，日本兩座，韓國兩座。

盧超群表示，今年全球半導體產值5500億美元，到2030年將會超過一兆美元，包括晶圓代工在內半導體所有公司的產值，美國是全球第一（43％），台灣產值第二（20％），韓國第三（16％），但韓國正在打造新技術，整合記憶體和邏輯晶片，他強調，台灣不能只靠零組件出口就滿足，必須打造具垂直整合創造新系統產品，育成具自主性及出海口新產業。